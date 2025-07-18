Geely полностью поглотит Zeekr

Акционерам Zeekr предложат два варианта на выбор. Они смогут получить деньги за акции, примерно 2,7 доллара США за штуку, или же заменить их на акции Geely Auto. При этом за одну ценную бумагу Zeekr дадут 1,23 акции Geely.

Общая стоимость Zeekr на момент заключения сделки - около 6,8 миллиарда долларов. В результате доля Geely увеличится с нынешних 62,8 процентов до 100.

Бренд Zeekr был запущен в 2021 году, а на IPO вышел только в мае 2024 года. В первом квартале нынешнего года Zeekr Technology, который недавно объединили с Lynk & Co, реализовала более 114 тысяч автомобилей, улучшив результат за год на 21,1 процента. Только Zeekr отдельно продал 41 тысячу машин - плюс 25,2 процента в годовом сравнении.