Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE

Дебютировал Mokka GSE: самый динамичный электрокар Opel. Немецкий бренд, входящий в концерн Stellantis, презентовал очередную модель воскрешенного в 2022 году суббренда GSE. Mokka с такой приставкой получила "технику", как у Abarth 600e, перенастроенную подвеску и спортивные акценты во внешности, а первую "сотню" разменивает за 5,9 секунды. Это делает ее динамичнее полноприводного электрокроссовера Grandland, показанного в июне, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В движение "горячую" Mokka GSE приводит единственный электромотор мощностью 280 лошадиных сил (345 Нм крутящего момента), что почти вдвое больше, чем у стандартной Mokka. На передней оси - дифференциал повышенного трения Torsen. С места до 100 километров в час 1600-килограммовый кроссовер способен разогнаться за 5,9 секунды, а максимальная скорость в спорт-режиме - 200 километров в час.

Аккумулятор тот же, что и у обычного электрокара, - литий-ионная батарея емкостью 54 киловатт-часа. По запасу хода мощная версия, однако, уступает Mokka Electric, которая проезжает на одной зарядке до 406 километров.

Подвеска Mokka GSE, заниженная на 10 миллиметров, получила два гидравлических амортизатора. Заднюю ось инженеры Opel сделали жестче, отрегулировали рулевое управление и добавили тормоза Alcon.

Внешность GSE-версии "агрессивнее": новинку отличают черные вставки в бамперах, 20-дюймовые легкосплавные диски с желтыми суппортами и шинами Michelin Pilot Sport EV, а также эмблемы GSE. Спортивная тема продолжается в салоне с белым и желтым декором, обивкой кресел из алькантары, алюминиевыми педалями и новым рулем. Под новые режимы подогнана графика двух 10-дюймовых дисплеев.

Продажи "заряженного" электрокара стартуют до конца 2026 года. Ожидается, что цену раскроют в ближайшие месяцы.