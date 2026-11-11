https://news.day.az/autonews/1873430.html Глава Geely рассказал, почему подержанные электрокары никому не нужны Председатель совета директоров Geely Holding Group Эрик Ли (Ли Шуфу) заявил, что несоответствие сроков службы электромобилей и их аккумуляторов может стать серьезной проблемой по мере старения парка электрокаров.

Глава Geely рассказал, почему подержанные электрокары никому не нужны

Автоновости, 11 ноября 2026 09:30 (UTC +04:00) 89
Глава Geely рассказал, почему подержанные электрокары никому не нужны

Председатель совета директоров Geely Holding Group Эрик Ли (Ли Шуфу) заявил, что несоответствие сроков службы электромобилей и их аккумуляторов может стать серьезной проблемой по мере старения парка электрокаров. Замена или ремонт деградировавших батарей обходится слишком дорого, что может сделать экплуатацию исправных, но старых машин экономически нецелесообразной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет CarNewsChina.

Ли отметил, что пока эта проблема не проявилась в массовом масштабе, поскольку рынок электромобилей относительно молод. По информации топ-менеджера, современный автоомбиль обладает 15-летним жизненным циклом. И когда машине исполняется 10 лет, у нее остается еще пять или шесть лет потенциального ресурса. Но высокая стоимость замены или ремонта аккумулятора делает дальнейшее использование нецелесообразным.

Проблема уже сказывается на вторичном рынке: примерно четыре из пяти опрошенных дилеров в Китае отказываются принимать электромобили старше пяти лет, а трехлетние машины сохраняют лишь около 45% первоначальной стоимости. По данным издания, полная замена батарейного блока стоит около 100 тыс. юаней, тогда как ремонт - 10-20 тыс. юаней.

Заявление прозвучало на фоне расширения сотрудничества компаний Geely и Nio в сфере замены батарей: в сентябре Geely передала свой бизнес Yiyi Power и 640 млн юаней в обмен на 30% в Nio Power.

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