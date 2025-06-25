https://news.day.az/azerinews/1763533.html "Neftçi" daha bir oyunçu ilə anlaşmaq üzrədir Sol cinah yarımmüdafiəçisi Luis Ortiz artıq Bakıdadır. Day.Az xəbər verir ki, 25 yaşlı paraqvaylı vinger tibbi baxışdan keçir. O, son olaraq Paraqvayın "Sportivo Ameliano" klubunda çıxış edib.
"Neftçi" daha bir oyunçu ilə anlaşmaq üzrədir
Sol cinah yarımmüdafiəçisi Luis Ortiz artıq Bakıdadır.
Day.Az xəbər verir ki, 25 yaşlı paraqvaylı vinger tibbi baxışdan keçir.
O, son olaraq Paraqvayın "Sportivo Ameliano" klubunda çıxış edib.
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