"Neftçi" daha bir oyunçu ilə anlaşmaq üzrədir

Sol cinah yarımmüdafiəçisi Luis Ortiz artıq Bakıdadır.

Day.Az xəbər verir ki, 25 yaşlı paraqvaylı vinger tibbi baxışdan keçir.

O, son olaraq Paraqvayın "Sportivo Ameliano" klubunda çıxış edib.