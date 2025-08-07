Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Amerikalı milyarder, "Tesla" və "SpaceX" şirkətlərinin sahibi İlon Mask öz "X" səhifəsində Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda Azərbaycan bayrağının fonunda "X"-in Azərbaycanda bir nömrəli xəbər tətbiqinə çevrildiyi qeyd olunur.

"X bir-bir ölkələrdə liderə çevrilir", - deyə mesajda yazılıb.