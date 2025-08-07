https://news.day.az/azerinews/1772560.html Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib - VİDEO Amerikalı milyarder, "Tesla" və "SpaceX" şirkətlərinin sahibi İlon Mask öz "X" səhifəsində Azərbaycanla bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda Azərbaycan bayrağının fonunda "X"-in Azərbaycanda bir nömrəli xəbər tətbiqinə çevrildiyi qeyd olunur. "X bir-bir ölkələrdə liderə çevrilir", - deyə mesajda yazılıb.
Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib - VİDEO
Amerikalı milyarder, "Tesla" və "SpaceX" şirkətlərinin sahibi İlon Mask öz "X" səhifəsində Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda Azərbaycan bayrağının fonunda "X"-in Azərbaycanda bir nömrəli xəbər tətbiqinə çevrildiyi qeyd olunur.
"X bir-bir ölkələrdə liderə çevrilir", - deyə mesajda yazılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре