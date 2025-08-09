https://news.day.az/azerinews/1773026.html Britaniya XİN Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesində irəliləyişin əldə olunmasını alqışlayır Azərbaycan və Ermənistanı Vaşinqtonda sülh istiqamətində qəti addımların atılması münasibətilə təbrik edirəm. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lemmi öz rəsmi "X" səhifəsində yazıb. Remmi bu irəliləyişin əldə olunmasında ABŞ Prezidenti Donald Trampın rolunu yüksək qiymətləndirib.
"Əgər hər iki tərəf öz öhdəliklərinə əməl edəcəklərsə, Böyük Britaniya Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləməyə hazırdır", - deyə o qeyd edib.
