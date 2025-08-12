Qaret Beyl Uels klubunu almaq istəyir
Uels millisinin və İspaniyanın "Real Madrid" komandasının sabiq futbolçusu Qaret Beyl klub sahibi ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, keçmiş hücumçu ölkəsinin "Kardiff Siti" klubunu almaqda maraqlıdır.
"Bu, mənim məqsədlərimdən biridir. Həqiqətən buna nail olmaq istəyirəm. Mən Uelsdənəm və "Kardiff" azarkeşlərinin doğma klublarını necə sevdiyini bilirəm. Komandanın arzusu Premyer Liqaya vəsiqə qazanmaqdır. Əlbəttə, bu, çox çətin işdir, amma mən mütləq cəhd etmək istərdim", - deyə Beyl bildirib.
36 yaşlı veteran oyunçu daha əvvəl klubun indiki sahibinə 40 milyon funt-sterlinq təklif etsə də, qarşı tərəf bununla razılaşmayıb.
Qeyd edək ki, paytaxt təmsilçisi hazırda İngiltərənin I Liqasında mübarizə aparır.
