https://news.day.az/azerinews/1773905.html Bundan sonra qoz qabığını atmayın - faydaları saymaqla bitmir Saç sağlamlığını qorumaq üçün təbii üsullar da effektlidir. Milli.Az xəbər verir ki, qoz qabığı suyu saçların daha canlı və sağlam görünməsinə kömək edən vasitələrdən biridir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu təbii məhlul saç rəngini qoruyur, mütəmadi istifadə edildikdə ağ saçların əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilir.
Bundan sonra qoz qabığını atmayın - faydaları saymaqla bitmir
Saç sağlamlığını qorumaq üçün təbii üsullar da effektlidir.
Milli.Az xəbər verir ki, qoz qabığı suyu saçların daha canlı və sağlam görünməsinə kömək edən vasitələrdən biridir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu təbii məhlul saç rəngini qoruyur, mütəmadi istifadə edildikdə ağ saçların əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilir.
Tərkibindəki vitaminlər saçlara parlaqlıq verir, saç köklərini qidalandırır və tökülməyə qarşı təsir göstərir. Qoz qabığı suyunun istifadəsi saç sağlamlığını dəstəkləyən sadə, amma təsirli üsul hesab olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре