Kəlbəcərdə iki yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsinə başlanılır
Kəlbəcər rayonunda 3 və 4-cü yaşayış məhəllələrinin layihələndirilməsinə start verilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.
Belə ki, qurum rayonun hər iki yaşayış məhəlləsi üzrə layihələndirməsi işlərini "TK Project" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə (MMC) həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
Müqaviləyə əsasən, şirkətə ümumilikdə,3 milyon manat vəsait ödənilib.
Bu ilin sonunadək layihələndirilmə işlərinin tamamlanması nəzərdə tutulub.
