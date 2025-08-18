Düşüncələri oxuya bilən beyin çipi yaradıldı
Kaliforniyanın Stenford Universitetinin alimləri iflic olmuş insanların düşüncələrini oxuyub səsə çevirə bilən ilk beyin implantını hazırlayıblar.
Milli.Az bildirir ki, "Financial Times"ın xəbərinə görə yeni texnologiya motor korteksə yerləşdirilən elektrodlar vasitəsilə istifadəçinin ağlından keçirdiyi sözləri qeydə alır və onları real vaxtda nitqə çevirir.
Sistem hazırda 74 faiz dəqiqliklə işləyir.
Mütəxəssislər təsadüfi fikirlərin oxunmaması üçün xüsusi "parol mexanizmi" də əlavə ediblər. İstifadəçi əvvəlcədən seçilmiş sözü ağlından keçirdikdə cihaz aktivləşir. Bu üsulun 98 faiz effektiv olduğu bildirilib.
Tədqiqat "Cell" jurnalında dərc olunub və alimlər hesab edir ki, bu texnologiya gələcəkdə danışmaq qabiliyyətini itirmiş şəxslərə daha təbii və sürətli ünsiyyət imkanı verəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре