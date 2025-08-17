Yeni dərs ilinə hazırlıq: Valideynlər və şagirdlər üçün faydalı məsləhətlər

Yeni dərs ili yaxınlaşır və həm valideynlər, həm də şagirdlər üçün bu dövr həyəcan və planlama vaxtıdır. Uğurlu bir tədris ili keçirmək üçün erkən hazırlıq vacibdir.

Milli.Az olaraq bu məqalədə həm valideynlər, həm də şagirdlər üçün praktik və effektiv tövsiyələr təqdim edirik.

Dərs ili öncəsi planlama

Məqsədləri müəyyən edin

Şagirdlərlə birlikdə yeni dərs ili üçün real məqsədlər qoyun. Həm akademik, həm də şəxsi inkişafla bağlı hədəflər konkretləşdirilməlidir.

Ətrafı hazırlayın

Evdə təhsil üçün sakit və işıqlı bir yer yaradın. Lazımi məktəb ləvazimatlarını, kitabları və digər vasitələri əvvəlcədən alın.

Vaxt idarəsi və nizam-intizam

Gündəlik cədvəl hazırlayın

Evdə dərs vaxtı, ev tapşırıqları, istirahət və əlavə məşğələlər üçün balanslı cədvəl təşkil etmək vacibdir.

Daimi yuxu rejimi

Uşaqların tədris ili boyunca yuxu rejimi sabit olmalıdır. Gecə yuxusunun keyfiyyəti konsentrasiya və yaddaş üçün çox önəmlidir.

Effektiv öyrənmə metodları

Qısa fasilələr verin

Uzun dərs saatları uşaqlar üçün yorucu ola bilər. Hər 45 dəqiqədən sonra 5-10 dəqiqə fasilə tövsiyə olunur.

Aktiv öyrənmə üsulları

Sadəcə oxumaqla kifayətlənməyin; yazmaq, sual vermək, mövzunu başqalarına izah etmək yaddaşın möhkəmlənməsinə kömək edir.

Valideynlərin rolu

Dəstək və motivasiya

Uşaqlara qarşı həmişə dəstəkləyici olun, uğurlarını qeyd edin və çətinliklərdə onların yanında olduğunuzu hiss etdirin.

Təzyiqdən qaçının

Yüksək gözləntilər stres yarada bilər. Uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq motivasiya etməyə çalışın.

Məktəblə əlaqə

Müəllimlərlə və məktəb rəhbərliyi ilə müntəzəm əlaqədə olmaq, uşağın tədris prosesini yaxından izləmək faydalıdır.

Duygusal və fiziki sağlamlıq

İdman və aktiv həyat tərzi

Fiziki aktivlik uşağın enerjisini düzgün idarə etməyə və zehni gərginliyi azaltmağa kömək edir.

Rahatlama və stressin idarəsi

Dərs ili öncəsi və ərzində uşaqların özünü ifadə etməsi, hobbilərlə məşğul olması, meditasiyaya vaxt ayırması vacibdir.

Texnologiyadan düzgün istifadə

Təhsil proqramları və resursları

Uşaqlar üçün faydalı və maarifləndirici onlayn resurslar tapın. Texnologiyanı öyrənmə vasitəsi kimi istifadə etmək əhəmiyyətlidir.

Ekran vaxtına nəzarət

Həm dərs üçün, həm də əyləncə məqsədilə ekran qarşısında keçən vaxt balanslaşdırılmalıdır.

Nəticə olaraq, yeni dərs ilinə hazırlıq erkən başlanğıc və davamlı dəstək tələb edir. Valideynlərin anlayışı və şagirdlərin motivasiyası ilə uğurlu, məhsuldar və xoş tədris ili keçirmək mümkündür.

Milli.Az olaraq bütün valideynlərə və şagirdlərə yeni dərs ilində uğurlar arzulayırıq!