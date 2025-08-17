Yeni dərs ilinə hazırlıq: Valideynlər və şagirdlər üçün faydalı məsləhətlər
Yeni dərs ili yaxınlaşır və həm valideynlər, həm də şagirdlər üçün bu dövr həyəcan və planlama vaxtıdır. Uğurlu bir tədris ili keçirmək üçün erkən hazırlıq vacibdir.
Milli.Az olaraq bu məqalədə həm valideynlər, həm də şagirdlər üçün praktik və effektiv tövsiyələr təqdim edirik.
Dərs ili öncəsi planlama
Məqsədləri müəyyən edin
Şagirdlərlə birlikdə yeni dərs ili üçün real məqsədlər qoyun. Həm akademik, həm də şəxsi inkişafla bağlı hədəflər konkretləşdirilməlidir.
Ətrafı hazırlayın
Evdə təhsil üçün sakit və işıqlı bir yer yaradın. Lazımi məktəb ləvazimatlarını, kitabları və digər vasitələri əvvəlcədən alın.
Vaxt idarəsi və nizam-intizam
Gündəlik cədvəl hazırlayın
Evdə dərs vaxtı, ev tapşırıqları, istirahət və əlavə məşğələlər üçün balanslı cədvəl təşkil etmək vacibdir.
Daimi yuxu rejimi
Uşaqların tədris ili boyunca yuxu rejimi sabit olmalıdır. Gecə yuxusunun keyfiyyəti konsentrasiya və yaddaş üçün çox önəmlidir.
Effektiv öyrənmə metodları
Qısa fasilələr verin
Uzun dərs saatları uşaqlar üçün yorucu ola bilər. Hər 45 dəqiqədən sonra 5-10 dəqiqə fasilə tövsiyə olunur.
Aktiv öyrənmə üsulları
Sadəcə oxumaqla kifayətlənməyin; yazmaq, sual vermək, mövzunu başqalarına izah etmək yaddaşın möhkəmlənməsinə kömək edir.
Valideynlərin rolu
Dəstək və motivasiya
Uşaqlara qarşı həmişə dəstəkləyici olun, uğurlarını qeyd edin və çətinliklərdə onların yanında olduğunuzu hiss etdirin.
Təzyiqdən qaçının
Yüksək gözləntilər stres yarada bilər. Uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq motivasiya etməyə çalışın.
Məktəblə əlaqə
Müəllimlərlə və məktəb rəhbərliyi ilə müntəzəm əlaqədə olmaq, uşağın tədris prosesini yaxından izləmək faydalıdır.
Duygusal və fiziki sağlamlıq
İdman və aktiv həyat tərzi
Fiziki aktivlik uşağın enerjisini düzgün idarə etməyə və zehni gərginliyi azaltmağa kömək edir.
Rahatlama və stressin idarəsi
Dərs ili öncəsi və ərzində uşaqların özünü ifadə etməsi, hobbilərlə məşğul olması, meditasiyaya vaxt ayırması vacibdir.
Texnologiyadan düzgün istifadə
Təhsil proqramları və resursları
Uşaqlar üçün faydalı və maarifləndirici onlayn resurslar tapın. Texnologiyanı öyrənmə vasitəsi kimi istifadə etmək əhəmiyyətlidir.
Ekran vaxtına nəzarət
Həm dərs üçün, həm də əyləncə məqsədilə ekran qarşısında keçən vaxt balanslaşdırılmalıdır.
Nəticə olaraq, yeni dərs ilinə hazırlıq erkən başlanğıc və davamlı dəstək tələb edir. Valideynlərin anlayışı və şagirdlərin motivasiyası ilə uğurlu, məhsuldar və xoş tədris ili keçirmək mümkündür.
Milli.Az olaraq bütün valideynlərə və şagirdlərə yeni dərs ilində uğurlar arzulayırıq!
