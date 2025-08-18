https://news.day.az/azerinews/1774604.html 1000 manat kredit götürmək istəyən şəxsi belə aldatdılar - VİDEO 1000 manat kredit götürmək istədi, lakin aldadıldı... Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, söhbət Sumqayıt sakini Sevda Mirzəyevadan gedir. O, sosial şəbəkələrdə Bank olmayan kredit təşkilatından birinin onlayn reklamını görüb və müraciət edib. Sevda Mirzəyeva deyir ki, daha sonra ona kredit düşməsi ilə bağlı məlumat göndərilib.
1000 manat kredit götürmək istədi, lakin aldadıldı...
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, söhbət Sumqayıt sakini Sevda Mirzəyevadan gedir. O, sosial şəbəkələrdə Bank olmayan kredit təşkilatından birinin onlayn reklamını görüb və müraciət edib.
Sevda Mirzəyeva deyir ki, daha sonra ona kredit düşməsi ilə bağlı məlumat göndərilib. Amma kreditin verilməsi üçün 70 manat rüsum tələb ediblər.
Zərərçəkən başına gələn bu hadisə ilə bağlı hüquq -mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyini də deyib.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
