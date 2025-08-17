Daha bir əməliyyat İcbari Tibbi Sığortaya daxil edildi - VİDEO
Gözdəki ət artımı icbari tibbi sığorta ilə əməliyyat edilir.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Sevil Əliyeva bildirib ki, "Pterigiumun" müayinə və cərrahi müalicəsi icbari tibbi sığorta ilə əlçatandır.
Əməliyyat öncəsi ixtisaslı həkim müayinəsi, laborator və instrumental müayinələr, reanimasiyada və stasionarda yatış, əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman, tibbi sərf icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır.
Ötən il ərzində icbari tibbi sığorta hesabına gözdə ət artımı cərrahi müdaxiləsi üzrə 2192 əməliyyat icra olunub.Məlumata əsasən, "pterigium"un kəsiklə çıxarılması üzrə 284, transpozisiyası üzrə isə 1908 sayda cərrahi müdaxilə icra olunub.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
