https://news.day.az/azerinews/1774686.html Azərbaycan cüdoçusu beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb Valensiya şəhərində cüdo üzrə böyüklər arasında İspaniya Kuboku keçirilib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasından Day.Az-a verilən məlumata görə, milli komandanın üzvü Könül Əliyeva fərdi yarışda fəxri kürsüyə qalxıb. 48 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçu bürünc medal qazanıb.
Azərbaycan cüdoçusu beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb
Valensiya şəhərində cüdo üzrə böyüklər arasında İspaniya Kuboku keçirilib.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından Day.Az-a verilən məlumata görə, milli komandanın üzvü Könül Əliyeva fərdi yarışda fəxri kürsüyə qalxıb. 48 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçu bürünc medal qazanıb.
Qeyd edək ki, beynəlxalq turnirdə 35-dən çox ölkədən 300-dən artıq idmançı mübarizə aparıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре