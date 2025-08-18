Azərbaycan cüdoçusu beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

Valensiya şəhərində cüdo üzrə böyüklər arasında İspaniya Kuboku keçirilib.

Azərbaycan Cüdo Federasiyasından Day.Az-a verilən məlumata görə, milli komandanın üzvü Könül Əliyeva fərdi yarışda fəxri kürsüyə qalxıb. 48 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçu bürünc medal qazanıb.

 

Qeyd edək ki, beynəlxalq turnirdə 35-dən çox ölkədən 300-dən artıq idmançı mübarizə aparıb.