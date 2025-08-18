Braziliya millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”a keçib

Son olaraq İspaniya La Liqasında "Valyadolid"in şərəfini qoruyan Enrike Silva "Turan Tovuz"a keçib.

Klubdan Day.Az-a verilən məlumata görə, sol cinah müdafiəçisi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Yetirməsi olduğu "Vasko da Qama"nın heyətində 185 oyuna çıxan braziliyalı futbolçu 3 mövsüm Fransa Liqa 1 təmsilçisi "Lion"un formasını geyinib.

 

Tam adı Enrike Silva Milaqres olan 31 yaşlı futbolçu vaxtilə Braziliyanın U-20 milli komandasının üzvü olub.