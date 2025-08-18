https://news.day.az/azerinews/1774712.html Braziliya millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”a keçib Son olaraq İspaniya La Liqasında "Valyadolid"in şərəfini qoruyan Enrike Silva "Turan Tovuz"a keçib. Klubdan Day.Az-a verilən məlumata görə, sol cinah müdafiəçisi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Yetirməsi olduğu "Vasko da Qama"nın heyətində 185 oyuna çıxan braziliyalı futbolçu 3 mövsüm Fransa Liqa 1 təmsilçisi "Lion"un formasını geyinib.
Braziliya millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”a keçib
Son olaraq İspaniya La Liqasında "Valyadolid"in şərəfini qoruyan Enrike Silva "Turan Tovuz"a keçib.
Klubdan Day.Az-a verilən məlumata görə, sol cinah müdafiəçisi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Yetirməsi olduğu "Vasko da Qama"nın heyətində 185 oyuna çıxan braziliyalı futbolçu 3 mövsüm Fransa Liqa 1 təmsilçisi "Lion"un formasını geyinib.
Tam adı Enrike Silva Milaqres olan 31 yaşlı futbolçu vaxtilə Braziliyanın U-20 milli komandasının üzvü olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре