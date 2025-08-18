Ağdamda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

Avqust ayının 18-də Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndi ərazisində yerləşən 6 hektar biçilmiş əkin sahəsində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan Day.Az-а bildirilib ki, araşdırmalarla yanğını kənd sakini, 28 yaşlı Sənan Əmirovun törətdiyi məlum olub.

 

S.Əmirov saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.