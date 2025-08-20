https://news.day.az/azerinews/1775017.html Rəqsanə İsmayılova ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş – Aysun AÇIQLADI Həbsdə olan müğənni Rəqsanə İsmayılova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun qızı, ifaçı Aysun İsmayılova "Instagram" hesabında məlumat verib. O bildirib ki, anası onkoloji xəstəliklə mübarizə aparır.
Həbsdə olan müğənni Rəqsanə İsmayılova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun qızı, ifaçı Aysun İsmayılova "Instagram" hesabında məlumat verib.
O bildirib ki, anası onkoloji xəstəliklə mübarizə aparır.
Qeyd edək ki, Rəqsanə İsmayılova vətəndaşların 35 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını və 520 min ABŞ dolları məbləğində pulu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunur.
Müğənni barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
