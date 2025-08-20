Rəqsanə İsmayılova ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş

Həbsdə olan müğənni Rəqsanə İsmayılova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun qızı, ifaçı Aysun İsmayılova "Instagram" hesabında məlumat verib.

O bildirib ki, anası onkoloji xəstəliklə mübarizə aparır.

Qeyd edək ki, Rəqsanə İsmayılova vətəndaşların 35 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını və 520 min ABŞ dolları məbləğində pulu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunur.

Müğənni barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.