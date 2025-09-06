https://news.day.az/azerinews/1778612.html Biləcəridəki ağır qəzanın şahidi danışdı - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, Biləcəri qəsəbəsi ərazisində yük avtomobilinin aşması nəticəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə şahidlərindən biri jurnalistlərə açıqlama verib. O bildirib ki, hadisə zamanı avtobusda olub: "Allaha şükür salamatlıq oldu. Maşın haradansa gəldi, düşdü yerə, dəydi digər maşınlara.
Biləcəridəki ağır qəzanın şahidi danışdı - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Biləcəri qəsəbəsi ərazisində yük avtomobilinin aşması nəticəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə şahidlərindən biri jurnalistlərə açıqlama verib.
O bildirib ki, hadisə zamanı avtobusda olub:
"Allaha şükür salamatlıq oldu. Maşın haradansa gəldi, düşdü yerə, dəydi digər maşınlara. Möhkəm bir səs gəldi. Amma heç bir şey olmadı. Olan yerdəki maşınlara oldu. 91 nömrəli avtobusa minirdim həmişə, bu dəfə 92-yə mindim. Amma halal olsun 92-nin sürücüsünə ki, milləti ölümə vermədi, yayındırdı. Yoxsa 92-nin üstünə aşsaydı, hamı öləcəkdi".
