Azərbaycanda "Açıq bankçılıq" funksionallığının tətbiqinə başlanılıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) maliyyə bazarında ilk dəfə olaraq "Açıq bankçılıq" funksionallığının tətbiqinə başlayıb.
Bu barədə Day.Az-a AMB-yə istinadən xəbər verir.
Qeyd edilib ki, "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" çərçivəsində maliyyə bazarlarında göstərilən maliyyə xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, həmçinin yerli bazar üçün yeni innovativ maliyyə məhsullarının təqdim olunması və bununla da ölkəmizdə maliyyə inklüzivliyinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini davam etdirir. Strategiyanın fəaliyyət planında "Rəqəmsal maliyyə" təşəbbüsü çərçivəsində "Açıq bankçılıq" yanaşmasının tətbiqi strateji prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilib. Bu istiqamətdə Mərkəzi Bank tərəfindən "Açıq bankçılıq" yanaşmasını tənzimləyən normativ aktlar və texniki platforma hazırlanıb.
Eyni zamanda kommersiya banklarının qeyd edilən platformaya inteqrasiyası işləri davam etdirilib. Hazırda 6 kommersiya bankı inteqrasiyanın yekun mərhələsindədir, aşağıda qeyd olunan 13 kommersiya bankı - "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (ABB), "AFB Bankı" ASC "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC (ASB), "Azər Türk Bank" ASC (ATB), "Bank of Baku" ASC, "Bank Respublika" ASC, "Kapital Bank" ASC, "TuranBank" ASC, "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" QSC, "Yelo Bank" ASC, "BANK VTB (Azərbaycan)" ASC, "Premium Bank" ASC və "Xalq Bank" ASC inteqrasiya işlərini tam yekunlaşdırıb.
Bundan əlavə, "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC və "Turan Bank" ASC "Açıq bankçılıq" funksionallığını mobil tətbiqlər vasitəsilə öz müştərilərinə təqdim ediblər. Bu mobil tətbiqlər vasitəsilə bank müştəriləri üçün onların razılığı əsasında digər banklarda olan hesabları və hesab üzrə ödəniş əməliyyatları haqqında məlumatları vahid bir tətbiq üzərindən əldə etmək imkanları yaradılıb.
Cari ilin sonunadək "Açıq bankçılıq" platformasının əhatə dairəsinin genişlənməsi və digər kommersiya bankları, ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatlarının da bu platformaya qoşulacağı nəzərdə tutulur.
Xatırladaq ki, "Açıq bankçılıq" yanaşması banklararası və maliyyə texnologiyaları ekosisteminin daha sıx inteqrasiyasını təmin edir, ölkədə rəqəmsal transformasiya prosesini sürətləndirir və maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir. Eyni zamanda, bu model bazarda rəqabətyönümlülüyü artırır: banklar və fintexlər daha innovativ məhsullar hazırlamağa, müştəriyə daha rahat və sərfəli xidmətlər təqdim etməyə təşviq olunurlar.
Beləliklə, "Açıq bankçılıq" yanaşmasının ölkəmizdə tətbiqi maliyyə bazarının dayanıqlı inkişafına, rəqəmsal bankçılıq məhsullarının və müştəriyönümlü yanaşmanın genişlənməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.
"Açıq bankçılıq" yanaşması haqqında daha ətraflı məlumatla link vasitəsilə tanış olmaq olar:
https://fintech.cbar.az/open-banking
