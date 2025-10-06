https://news.day.az/azerinews/1786065.html Azərbaycanın qızlardan ibarət basketbol millisi MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında basketbolun 3x3 növü üzrə qızların yarışına yekun vurulub. Day.Az xəbər verir ki, finalda Azərbaycan və Rusiya yığmaları qarşılaşıb. Görüş rəqibin 19:13 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da Azərbaycan millisi gümüş medalla kifayətlənib.
