Sentyabrın 1-ə qədər Azərbaycanda kiçik biznesə ayrılmış kreditlərin həcmi məlum olub

1 sentyabr tarixinə olan vəziyyətə görə, Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə ayrılmış kreditlərin həcmi 1 milyard 574 milyon manat təşkil edib.
Day.Az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatlarına istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, bu göstərici 1 avqust 2025-ci illə müqayisədə 4,5 milyon manat və ya 2,9 faiz, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 5,2 milyon manat və ya 3,4 faiz çoxdur.
Belə ki, 1 avqust 2025-ci il tarixinə Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kreditlərin həcmi 1 milyard 529 milyon manat, 1 sentyabr 2024-cü il tarixinə isə 1 milyard 522 milyon manat olub.
