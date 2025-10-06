Sentyabrın 1-ə qədər Azərbaycanda kiçik biznesə ayrılmış kreditlərin həcmi məlum olub

1 sentyabr tarixinə olan vəziyyətə görə, Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə ayrılmış kreditlərin həcmi 1 milyard 574 milyon manat təşkil edib.

Day.Az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatlarına istinadən xəbər verir.

 

Məlumata əsasən, bu göstərici 1 avqust 2025-ci illə müqayisədə 4,5 milyon manat və ya 2,9 faiz, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 5,2 milyon manat və ya 3,4 faiz çoxdur.

Belə ki, 1 avqust 2025-ci il tarixinə Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kreditlərin həcmi 1 milyard 529 milyon manat, 1 sentyabr 2024-cü il tarixinə isə 1 milyard 522 milyon manat olub.