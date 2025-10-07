Dövlət işində olanların NƏZƏRİNƏ - Vahid maaş sistemi olacaq
Azərbaycanda əməkhaqlarının vahid sistemdən tənzimlənməsi məsələsi gündəmə gəlib. Hazırda dövlət qurumlarında müxtəlif sahələrdə maaşların müəyyənləşdirilməsində fərqli yanaşmalar var. Bu, isə bəzən eyni vəzifədə çalışan insanların əməkhaqlarında kəskin fərqlərə səbəb olur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı iqtisadçı Emin Qəribli bildirib ki, bəzən insanlar sadəcə maaşa görə iş yerlərini dəyişirlər. Bu, isə işin keyfiyyətini aşağı salır. Buna görə də dövlət qurumların peşəkar kadr bazası formalaşdıra bilmir.
Mövzu ilə bağlı deputat Vüqar Bayramov bildirib ki, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün vahid maaş sistemi yaradılmalıdır:
"Ayrı-ayrı nazirliklərdə nazir müavini, aparat rəhbəri, şöbə müdiri kimi vəzifələr tutan şəxslərin maaşlarında kəskin fərqlər mövcuddur. Vahid maaş sisteminin tətbiqindən sonra bu fərqlər aradan qalxacaq.
Vahid yanaşmanın tətbiq edilməsi bir tərəfdən bu fərqin aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq. Bu, eyni zamanda vəsaitlərə qənaət edilməsi deməkdir. Bu zaman da digər dövlət qurumlarında çalışan əməkhaqlarının artması deməkdir. İlkin gözlənti ondan ibarətdir ki, vahid əməkhaqqı sisteminin təmin edilməsi və bu qənaətin edilməsi bəzi dövlət qurumlarında əmək haqlarının 25-30 faiz artmasına gətirib çıxara bilər".
Mütəxəssislərin fikrincə, vahid maaş sisteminin tətbiq edilməsi həm işçilərin hüquqlarının qorunmasına, həm də əmək bazarında balansın yaranmasına xidmət edəcək.
Qeyd edək ki, hazırda məsələ ilə bağlı müzakirələr davam edir.
