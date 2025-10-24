"Veteran pulu" ilə bağlı AÇIQLAMA

2026-cı ildə veteranlara verilən təqaüdün artırılması nəzərdə tutulmur.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.

Qeyd edək ki, hazırda Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 80 manatdır.