"Veteran pulu" ilə bağlı AÇIQLAMA - Gələn il artım olacaq?
2026-cı ildə veteranlara verilən təqaüdün artırılması nəzərdə tutulmur.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.
Qeyd edək ki, hazırda Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 80 manatdır.
