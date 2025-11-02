https://news.day.az/azerinews/1792538.html İsmayıllıda daha bir zəlzələ olub İsmayıllı stansiyasından 21 kilometr şimalda, İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 02.50-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub. Yeraltı təkanlar saat 02:50-də qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb.
İsmayıllıda daha bir zəlzələ olub
İsmayıllı stansiyasından 21 kilometr şimalda, İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 02.50-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.
Yeraltı təkanlar saat 02:50-də qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb.
