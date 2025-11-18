Qadınlar ərə getmək üçün ev, maşın təklif edir - Kişi tapılmayan ölkə
Latviyada "kişi çatışmazlığı" son illər o qədər hiss olunur ki, bu mövzu həm yerli mediada, həm də sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ölkədə qadınların sayı kişiləri on minlərlə nəfər üstələyir və fərqin 130-150 min arasında dəyişdiyini bildirilir. Bu göstərici Latviyanı Avropada kişi-qadın balansının ən qeyri-bərabər olduğu ölkələrdən birinə çevirir.
Xüsusilə 20-40 yaş aralığında demoqrafik fərq daha çox hiss edilir. Paytaxt Riqanın mərkəzində bir küçədə dayanmaq kifayətdir ki, üstünlüyün qadınlar tərəfində olduğu dərhal nəzərə çarpsın. Hətta zarafatla "Latviyada kişilər əlin üstündə gəzdirilir" deyə qeyd olunur.
Bəzi iddialara görə, ölkədə kişi qıtlığı o qədər hiss olunur ki, qadınlar münasibət qurmaq üçün "rəqabətə girmək" məcburiyyətində qalırlar. Yerli sakinlərin dediyinə görə, bəzən kişiləri cəlb etmək üçün onlara xüsusi diqqət göstərən, hətta maddi təkliflər edən qadınlara da rast gəlinir.
Sosioloqlar bildirir ki, qadınların sayının bu qədər çox olması əsasən miqrasiya, ölüm statistikası və sosial faktorlarla bağlıdır. Lakin bütün bunlar fonunda ölkədə real kişi çatışmazlığı problemi mövcuddur və bu da sosial münasibətlərə birbaşa təsir edir.
