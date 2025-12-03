Qış xəstəliklərinə qarşı müdafiə - Gündəlik C vitamini dozası
Qışda immuniteti gücləndirən C vitamini bədən tərəfindən istehsal olunmadığı üçün gündəlik qidalarla qəbul edilməlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kardioloq Dr. Demet Erciyesin sözlərinə görə, C vitamini çatışmazlığı yorğunluq, zəiflik, yaraların gec sağalması və diş əti qanamaları kimi əlamətlərə səbəb ola bilər.
Gündəlik tələbat:
Kişilər: 90 mq
Qadınlar: 75 mq
Siqaret çəkənlər: +35 mq
Hamilə və əmizdirənlər: 85-120 mq
Ən yaxşı təbii mənbələr:
Portağal (70-80 mq), qırmızı bibər (100-150 mq), kivi (60-80 mq), cəfəri (100 qramda 190 mq), brokoli (40-80 mq).
Qidalanma çatışmazlığı, Kron xəstəliyi, əməliyyatlar, siqaret çəkənlər və sinqa simptomları olanlar həkim nəzarəti altında əlavə qəbul edə bilər.
Diabet xəstələri üçün:
Yüksək doza bəzi qlükometrlərdə yanlış nəticələr verə bilər - istifadə həkimlə məsləhətləşməlidir.
Gündə 2 qramdan çox qəbul ishal və böyrək daşı riskini artırır.
