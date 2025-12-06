D-8 Gənclər Dialoqu 350 milyon gəncin Bakıda təmsil olunması deməkdir

Dünya texnolgiya və iqlim siyasəti sahəsində çox sürətlə inkişaf edir. Gənclərin bu proseslərdə iştirakı da çox önəmlidir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu COP29 üzrə baş danışıqçı, xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev D-8 Gənclər Dialoqunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

Nazir müavini bildirib ki, D-8 Gənclər Dialoqu 350 milyon gəncin Bakıda təmsil olunması deməkdir:

"Gənclərin təşəbbüsləri bizim gələcəyimizi formalaşdıracaq. Bu tədbir bizim ideyalarımızın reallaşması üçün ideal fürsətdir".

Y. Rəfiyev əlavə edib ki, gənclər Dialoq çərçivəsində ideayların mübadiləsini həyata keçirməli və birlikdə fəaliyyət göstərməlidirlər.