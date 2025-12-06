https://news.day.az/azerinews/1800363.html Fərda "Survivor"a gedəcəyi xəbərindən danışdı Aktyor Fərda Xudaverdiyevin türkiyəli məşhur aparıcı Acun Ilıcalının "Survivor" layihəsinə qatılacağı ilə bağlı xəbər yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, Fərda Axşam.az-a açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirib. "Yalan xəbərdir. Vallah təklif gəlsə də getmərəm. Çünki heç sevmədiyim yarış formatıdır" deyə, Fərda əlavə edib.
