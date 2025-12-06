Fərda "Survivor"a gedəcəyi xəbərindən danışdı

Aktyor Fərda Xudaverdiyevin türkiyəli məşhur aparıcı Acun Ilıcalının "Survivor" layihəsinə qatılacağı ilə bağlı xəbər yayılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, Fərda Axşam.az-a açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirib. 

"Yalan xəbərdir. Vallah təklif gəlsə də getmərəm. Çünki heç sevmədiyim yarış formatıdır" deyə, Fərda əlavə edib. 