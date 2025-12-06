Yevlaxda baş verən yanğında daha bir nəfər həyatını itirib

Ötən gün Yevlaxda baş verən yanğın hadisəsində daha bir nəfər həyatını itirib.

Day.Az-ın məlumatına görə, yaralananlar arasında 58 yaşlı Mehdiyev Kamran Mayıl oğlu həkimlərin səylərinə baxmayaraq, dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, yanğın hadisəsi şəhərdə yerləşən yaşayış binalarının birində baş verib. Hadisə zamanı bir nəfər qadın ölüb. Evdə olan digər 2 nəfər yanıq xəsarətləri alıb.