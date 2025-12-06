https://news.day.az/azerinews/1800451.html Yevlaxda baş verən yanğında daha bir nəfər həyatını itirib Ötən gün Yevlaxda baş verən yanğın hadisəsində daha bir nəfər həyatını itirib. Day.Az-ın məlumatına görə, yaralananlar arasında 58 yaşlı Mehdiyev Kamran Mayıl oğlu həkimlərin səylərinə baxmayaraq, dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, yanğın hadisəsi şəhərdə yerləşən yaşayış binalarının birində baş verib. Hadisə zamanı bir nəfər qadın ölüb.
