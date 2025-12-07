https://news.day.az/azerinews/1800485.html İndoneziyada daşqın və sürüşmələr nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb İndoneziyanın Sumatra adasında musson yağışlarının səbəb olduğu daşqın, torpaq sürüşməsi və palçıq axını nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb. Bundan əvvəl 846 nəfərin öldüyü bildirilirdi.
Məlumata görə, Sumatranın üç əyalətində siklonun yaratdığı daşqın və sürüşmələr nəticəsində ölənlərin sayı 916 nəfərə çatıb, 274 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.
