https://news.day.az/azerinews/1800678.html Milli Məclisdə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişafı ilə bağlı konfrans keçirilir Milli Məclisdə "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfrans keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, tədbirdə Milli Məclisin sədri və deputatları, elm və təhsil naziri, AMEA-nın prezidenti, Yazıçılar Birliyinin sədri, Audiovizual Şuranın sədr və başqaları iştirak edir.
Day.Az xəbər verir ki, Konfransda Milli Məclisin sədri, komitə sədrləri və deputatları, AMEA-nın prezidenti, elm və təhsil naziri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Audiovizual Şuranın sədri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.
Tədbirdə aşağıdakı məsələlərin müzakirəsi gözlənilir:
- Prezident İlham Əliyevin Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağındakı çıxışında irəli sürülən çağırışlar və qarşıda duran vəzifələr;
- Ana dilinin qorunması - milli kimliyin qorumasının əsasıdır;
- Təhsil və Azərbaycan dilinin gələcək nəsillərə ötürülməsi;
- AMEA-nın dövlət dili siyasətinə elmi dəstəyi: normativ baza və akademik töhfələr;
- Azərbaycan ədəbi dilinin vahid norması;
- Mediada Azərbaycan dilinin qorunması: davranış kodeksi və maarifləndirmə;
- Azərbaycan toponimlərinin qorunması: coğrafi adlarda milli identiklik və dilin təhlükəsizliyi.
