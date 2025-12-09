Kabuslar sadəcə yuxu deyil - beyninizdən kömək siqnalıdır
Hər birimiz ən azı bir dəfə kabusdan sonra soyuq tər içində oyanmışıq. Bəziləri uçurumdan düşdüyünü görür, bəziləri ayaqlarını hiss etmədən qaçır, bəziləri isə keçmişdə yaşadığı ağrını yenidən yaşayır. Kabuslar uşaqlarda daha çox rast gəlsə də, böyüklər də onlardan sığortalanmayıb.
Statistikaya görə, insanların təxminən 80%-i vaxtaşırı dəhşətli yuxular görür.
Bəs bu niyə baş verir və gecə "dəhşət filmlərindən" xilas olmaq mümkündürmü?
Beyində kabus zamanı nə baş verir
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Manhettenli psixoloq Coshua Tal izah edir ki, beynimiz yuxu zamanı gündəlik hadisələri emal edir. Gündə yaşadığımız hər şey, stressli zəngdən tutmuş qorxulu filmə qədər, yuxuda təhrif olunmuş şəkildə yenidən qarşımıza çıxa bilər. Alimlər hesab edir ki, sürətli yuxu fazası (REM) şüurumuzu "təmizləməyə" və xatirələri qorumağa kömək edir. Lakin beyində çoxlu narahatlıq yığılıbsa, bu proses kabusa çevrilir.
Əgər kabuslar həftədə iki-üç dəfədən çox baş verirsə, "kabus pozğunluğu" inkişaf edə bilər. Bu, diqqəti cəmləməyə mane olur, yuxusuzluq, depressiya və hətta ürək-damar xəstəliklərinə səbəb ola bilər.
Kabusları azaltmaq üçün faydalı məsləhətlər
1. Yuxu rejimini müəyyən edin
Beynimiz sabitliyi sevir. Eyni vaxtda yatmaq və oyanmaq, bədəni dərin yuxu fazalarına tez daxil edir və kabusların yaranma ehtimalını azaldır. Yuxu üçün rahat bir mühit yaradın: sərin, qaranlıq otaq, kofeinsiz və texnologiyasız.
2. Fiziki aktiv olun
Fiziki fəaliyyət stress hormonlarının səviyyəsini aşağı salır və yuxunun keyfiyyətini artırır. Qısa bir axşam gəzintisi belə yuxuları sakitləşdirir.
3. Spirtli içkilərə diqqət edin
Kaliforniya Universitetindən professor Jennifer Martin xatırladır: spirt ilk baxışda köməkçi kimi görünsə də, yuxunu səthi və narahat edir. Yuxudan bir neçə saat əvvəl yalnız bir stəkan spirt kifayətdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре