https://news.day.az/azerinews/1800776.html Bugünkü qəzada həyatını itirən Zaurun FOTOLARI Bu gün saat 08:35 radələrində Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində ağır qəzada həyatını itirən Zaur Məmmədov taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən Minayə Məmmədova, eləcə də yaralanan Mübarək Məmmədov taksidə müştəri olub.
Faciəvi şəkildə ölən Zaurun fotolarını təqdim edirik:
