Bakıda küçənin ortasında kütləvi dava - VİDEO Bakıda, 9-cu mikrorayon ərazisində kütləvi dava baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Sakinlər "Vegas" İdman Mərkəzinin qarşısında hərgün baş verən eyni vəziyyətdən təngə gəliblər.
Bakıda küçənin ortasında kütləvi dava - VİDEO
Bakıda, 9-cu mikrorayon ərazisində kütləvi dava baş verib.
Sakinlərin sözlərinə görə kafedən çıxıb dava edənlərin səs-küyü artıq dözülməz həddə çatıb.
