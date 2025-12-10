Bakıda küçənin ortasında kütləvi dava

Bakıda, 9-cu mikrorayon ərazisində kütləvi dava baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Sakinlər "Vegas" İdman Mərkəzinin qarşısında hərgün baş verən eyni vəziyyətdən təngə gəliblər.

Sakinlərin sözlərinə görə kafedən çıxıb dava edənlərin səs-küyü artıq dözülməz həddə çatıb. 