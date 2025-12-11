Qarsız qış sağlamlığımıza zərər vurur - Psixiatr
Tutqun hava və qar örtüyünün olmaması insanın psixi sağlamlığı üçün zərərlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu rusiyalı psixiatr Aleksandr Semçenkov deyib. O bildirib ki, bu hallar səbəbindən səhərlər oyanmaq çətinləşir, apatiya və daimi yorğunluq yaranır.
"Günəş işığı az olduqda bədəndə "xoşbəxtlik və aktivlik hormonu" olan serotonin azalır, "yuxu hormonu" melatonin isə artır. Nəticədə insanlar daha tez yorulur, apatik olurlar və həyatdan zövq ala bilmirlər. Qar olmayan qış isə əhval-ruhiyyəyə ikiqat zərbə vurur, çünki qar təbii işıq əks etdirici funksiyasını yerinə yetirir.
Psixiatr qeyd edib ki, bir-iki gün pis əhval normaldır, amma əgər apatiya, pis əhval və narahatlıq iki həftədən çox davam edirsə, bu, peşəkar yardım üçün siqnal olmalıdır:
"Xüsusilə əvvəllər psixi problemləri olan insanlar bu dəyişikliklərə daha həssasdır".
Semçenkov tövsiyə edir ki, qışda psixi sağlamlığı qorumaq üçün balanslı qidalanmaq və vitamin D qəbul etmək, fiziki fəaliyyət göstərmək, yaxınlarla sosial ünsiyyət saxlamaq, işıqlı lampalardan istifadə etmək, gündüz vaxtı gəzmək və yatıb-durma rejimini qorumaq vacibdir.
"Əgər özünə yardım üsulları işə yaramırsa və vəziyyət pisləşirsə, psixiatr və ya psixoterapevtə müraciət etmək lazımdır. Müasir terapiya həm psixoterapiya, həm də lazım gələrsə, düzgün seçilmiş dərmanlar vasitəsilə sezon affektiv pozuntularını effektiv şəkildə müalicə etməyə imkan verir və qışda həyat zövqünü bərpa edir", - deyə psixiatr fikrini yekunlaşdırıb.
