https://news.day.az/azerinews/1801518.html Sığınacaqda azyaşlının "Qarabağ" sevgisi - Oyunu tək izlədi - VİDEO Sığınacaqda yaşayan azyaşlı UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində baş tutan "Qarabağ" - "Ayaks" matçını xüsusi icazə alaraq tək izləyib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu anların görüntüləri sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılaraq böyük diqqət çəkib.
Uşağın futbola sevgisi insanlarda rəğbət oyadıb və bir çoxları ona klub forması hədiyyə etmək istədiklərini bildirib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
