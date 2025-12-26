TRIPP layihəsi regional iqtisadi inteqrasiyanı təmin edəcək

TRIPP layihəsi regional iqtisasi inteqrasya təmin edəcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, Vaşinqton görüşünün nəticəsində ölkəmizdə yeni geosiyası reallıqların yaranıb.

"ATƏT-in Minsk Qrupunun ləğvi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi beynəkxalq gündəlikdən çıxarılıb", - deyə o qeyd edib.