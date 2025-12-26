https://news.day.az/azerinews/1805428.html TRIPP layihəsi regional iqtisadi inteqrasiyanı təmin edəcək - XİN rəhbəri TRIPP layihəsi regional iqtisasi inteqrasya təmin edəcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, Vaşinqton görüşünün nəticəsində ölkəmizdə yeni geosiyası reallıqların yaranıb.
TRIPP layihəsi regional iqtisadi inteqrasiyanı təmin edəcək - XİN rəhbəri
TRIPP layihəsi regional iqtisasi inteqrasya təmin edəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, Vaşinqton görüşünün nəticəsində ölkəmizdə yeni geosiyası reallıqların yaranıb.
"ATƏT-in Minsk Qrupunun ləğvi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi beynəkxalq gündəlikdən çıxarılıb", - deyə o qeyd edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре