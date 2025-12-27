https://news.day.az/azerinews/1805608.html Yeni başçı müavinini işdən çıxardı - FOTO Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətində kadr dəyişikliyi olub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı yeni icra başçısı Elxan İbrahimov Əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, icra başçısının müavini Ramiz Quliyev vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, R.Quliyev 4 il idi bu vəzifədə çalışırdı.
Yeni başçı müavinini işdən çıxardı - FOTO
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətində kadr dəyişikliyi olub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı yeni icra başçısı Elxan İbrahimov Əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, icra başçısının müavini Ramiz Quliyev vəzifəsindən azad edilib.
Qeyd edək ki, R.Quliyev 4 il idi bu vəzifədə çalışırdı. Daha əvvəl R.Quliyev Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində Regionlarla İş şöbəsində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре