https://news.day.az/azerinews/1805634.html Şəhidin satışa çıxarılan avtomobilini alıb atasına təhvil verdi - VİDEO Şəhid Kamran Əliyevin satışa çıxarılan avtomobili yenidən atasına təhvil verilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Şəhidin satışa çıxarılan avtomobilini alıb atasına təhvil verdi - VİDEO
Şəhid Kamran Əliyevin satışa çıxarılan avtomobili yenidən atasına təhvil verilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре