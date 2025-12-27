Şəhidin satışa çıxarılan avtomobilini alıb atasına təhvil verdi

Şəhid Kamran Əliyevin satışa çıxarılan avtomobili yenidən atasına təhvil verilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: 