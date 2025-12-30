Çox öskürməyin ziyanları
Son günlər yayılan qrip xəstəliyi şiddətli öskürəyin yayılmasına səbəb olub.
Day.Az Axşam.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər küncüdün öskürəyə müsbət təsir etdiyini açıqlayıb. O, immun hüceyrələrini artırır.
E, C və B qrupu vitaminləri ilə çox zəngin olan küncüt güclü zülal qaynağıdır. Onun tərkibində çoxlu lif, sağlam yağ, vitaminlər və minerallar var. Zülal və kalsiumla zəngin olan küncüt orqanizmdəki bütün mikrobları yox edir.
Bədən yaralarının sağalmasına kömək edən küncüd damarlarda tıxanmanın qarşısını alır. Bu qida vasitəsi soyuqdəyməyə qarşı böyük fayda verir. Müntəzəm olaraq istehlak edildikdə, bədəndəki iltihabı aradan qaldırmağa kömək edir. Gündə 1 qaşıq küncüt yağı qəbul etmək boğaz infeksiyasına qarşı faydalıdır və öskürəyi aradan qaldırır.
O, oleik turşusu ilə zəngin olduğu bilinir, beləliklə ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Eyni zamanda xolesterol səviyyəsini azaldır və qan təzyiqini nəzarət altında saxlamağa kömək edir. /
