BDYPİ-dən sürücülərə

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İdarədən məlumat verilib.

Bildirilir ki, bayram günlərində əhalinin rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətinin təmin edilməsi, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və ictimai təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən gücləndirilmiş iş rejimində fasiləsiz xidmət aparılır.

İdarə vətəndaşları qaydalara əməl etməyə və diqqətli olmağa çağırıb.