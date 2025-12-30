https://news.day.az/azerinews/1806502.html BDYPİ-dən sürücülərə ÇAĞIRIŞ Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İdarədən məlumat verilib.
BDYPİ-dən sürücülərə ÇAĞIRIŞ
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İdarədən məlumat verilib.
Bildirilir ki, bayram günlərində əhalinin rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətinin təmin edilməsi, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və ictimai təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən gücləndirilmiş iş rejimində fasiləsiz xidmət aparılır.
İdarə vətəndaşları qaydalara əməl etməyə və diqqətli olmağa çağırıb.
