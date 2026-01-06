https://news.day.az/azerinews/1807612.html Azərbaycanda bəzi qəzetlər bahalaşdı Azərbaycanda bir sıra qəzetlərin satış qiyməti bahalaşıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, artımlar yanvarın 5-dən başlayaq tətbiq edilir.
Belə ki, hazırda "525-ci qəzet" 40 qəpik artırılaraq 1 manata, "Bakı Xəbər" 40 qəpik artırılaraq 60 qəpiyə, "Novoye Vremya" 60 qəpik artırılaraq 70 qəpiyə, "Səs" 60 qəpik artırılaraq 1 manata satılır.
60 qəpiklik krosvord qəzetlərinin də qiyməti 10 qəpik artırılıb.
