Azərbaycanda bəzi qəzetlər bahalaşdı

Azərbaycanda bir sıra qəzetlərin satış qiyməti bahalaşıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, artımlar yanvarın 5-dən başlayaq tətbiq edilir.

Belə ki, hazırda "525-ci qəzet" 40 qəpik artırılaraq 1 manata, "Bakı Xəbər" 40 qəpik artırılaraq 60 qəpiyə, "Novoye Vremya" 60 qəpik artırılaraq 70 qəpiyə, "Səs" 60 qəpik artırılaraq 1 manata satılır.

60 qəpiklik krosvord qəzetlərinin də qiyməti 10 qəpik artırılıb.