Yarım milyard insan bu oyunlara bilet almaq istəyir - Tarixi rekord
FIFA 2026-cı il Dünya Kuboku üçün 500 milyondan artıq bilet müraciəti aldığını açıqlayıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dünya idman tarixində indiyədək qeydə alınmış ən yüksək tələbatlardan biri hesab olunur.
Turnirə olan böyük maraq 48 komandanın iştirak edəcəyi və tarixdə ilk dəfə ABŞ, Meksika və Kanadada birgə keçiriləcək Dünya Kubokuna azarkeş həyəcanının miqyasını göstərir.
Ev sahibi ölkələrdən kənarda ən çox müraciət Almaniya, İngiltərə, Braziliya, İspaniya, Portuqaliya, Argentina və Kolumbiyadan daxil olub.
11 dekabr - 13 yanvar tarixlərini əhatə edən üçüncü satış mərhələsində ən çox tələb olunan oyunlar bunlar olub:
Kolumbiya - Portuqaliya (27 iyun, Mayami Qardens)
Meksika - Cənubi Koreya (18 iyun, Qvadalaxara)
Dünya Kuboku finalı (19 iyul, Şərqi Rezerford, Nyu-York/Nyu-Cersi)
Açılış matçı - Meksika - Cənubi Afrika (11 iyun, Mexiko)
FIFA-nın açıqladığı yüksək bilet qiymətləri tənqidlərə səbəb olub. Bəzi kateqoriyalarda biletlərin qiyməti 8 680 dollara qədər yüksəlib.
Bu tənqidlərdən sonra FIFA 48 iştirakçı ölkənin federasiyalarına matç başına 60 dollara xüsusi, münasib qiymətli biletlər ayıracağını bildirib. Bu biletlər federasiyaların müəyyən etdiyi meyarlara əsasən sadiq azarkeşlər arasında paylanacaq.
Standart bilet qiymətləri isə belədir:
Qrup mərhələsi: 60 - 2 735 dollar
Pley-off mərhələsi: 105 - 1 775 dollar
Yarımfinallar: 420 - 3 295 dollar
Final: 2 030 - 8 860 dollar (dinamik qiymətlərlə 57 000 dollara qədər arta bilər).
Tələbat təklifi üstələdiyi üçün biletlər lotereya sistemi ilə bölüşdürüləcək. Müraciət edənlərə nəticələr barədə 5 fevraldan etibarən elektron poçt vasitəsilə məlumat veriləcək.
Qazanılan biletlərin ödənişi avtomatik olaraq qeydiyyatdan keçmiş bank kartlarından tutulacaq. Bu mərhələdə bilet əldə edə bilməyən azarkeşlər üçün turnirə yaxın "son dəqiqə satış" mərhələsinin açılması planlaşdırılır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре