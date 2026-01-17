NASA Aya göndəriləcək pilotlu kosmik gəminin hazırlığının ilk mərhələsini yekunlaşdırıb
Amerika Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar Agentliyi (NASA) "Artemida" proqramı çərçivəsində ilk pilotlu Ay missiyası üçün Orion kosmik gəmisi və onu daşıyan SLS ağır raket-daşıyıcısının hazırlıq işlərini tamamlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə agentlik "X" səhifəsində məlumat yayıb.
""Artemida 2" missiyasının buraxılışına cəmi bir neçə həftə qalır. Bu missiya çərçivəsində biz astronavtları Ay ətrafında uçuşa göndərəcəyik - indiyədək kimi istənilən ekipaj üçün əlçatmaz olmuş uzaqlığa",- paylaşımda qeyd olunur.
NASA-da bildirilib ki, dörd astronavt sistemlərin yoxlanılması məqsədilə Ay ətrafında on günlük uçuş həyata keçirəcək. Bu sınaqlar gələcəkdə insanların "Artemida 3" missiyası çərçivəsində Ay səthinə qayıdışını təmin edəcək texnologiyaların etibarlılığını qiymətləndirməyə imkan verəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре