Sənətçinin açıqlaması sosial mediada geniş müzakirələr yaradıb.
