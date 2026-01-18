https://news.day.az/azerinews/1810230.html Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Bu barədə Day.Az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı
Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir.
Bu barədə Day.Az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Məlumata görə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsi 15-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbir zamanı 32 yaşlı Şadman Zamanlı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ondan 9 kiloqram 955 qram narkotik vasitə marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə etdiyini bildirib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
