https://news.day.az/azerinews/1810255.html Ağsudakı zəlzələnin - Anbaan VİDEOsu Xəbər verdiyimiz kimi, Ağsu rayonunda 3.8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin görüntüləri ətrafda quraşdırılan təhlükəsizlik kameralarına yansıyıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Ağsudakı zəlzələnin - Anbaan VİDEOsu
Xəbər verdiyimiz kimi, Ağsu rayonunda 3.8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin görüntüləri ətrafda quraşdırılan təhlükəsizlik kameralarına yansıyıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре