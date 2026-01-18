Ağsudakı zəlzələnin

Xəbər verdiyimiz kimi, Ağsu rayonunda 3.8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin görüntüləri ətrafda quraşdırılan təhlükəsizlik kameralarına yansıyıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: