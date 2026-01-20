Çörəkdən tam imtina etməyin hansı zərərləri var? – Mütəxəssislər XƏBƏRDARLIQ EDİR
Son illər arıqlamaq və sağlam yaşamaq məqsədilə bir çox insan çörəkdən tamamilə imtina edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloqlara görə, çörəyin tam rasiondan çıxarılması orqanizm üçün bir sıra mənfi fəsadlara yol aça bilər.
Enerji çatışmazlığı yarana bilər
Çörək əsas karbohidrat mənbələrindən biridir. Karbohidratlar isə beynin və əzələlərin əsas enerji mənbəyidir. Çörəkdən tam imtina edən insanlarda tez yorulma, halsızlıq və diqqət dağınıqlığı müşahidə oluna bilər.
Həzm sistemi zərər görə bilər
Xüsusilə tam buğda və çovdar çörəyi liflə zəngindir. Lif çatışmazlığı qəbizlik, bağırsaq problemləri və maddələr mübadiləsinin zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Vitamin və mineral çatışmazlığı riski
Çörəyin tərkibində B qrup vitaminləri, dəmir, maqnezium və sink kimi vacib minerallar mövcuddur. Uzunmüddətli imtina bu maddələrin çatışmazlığına gətirib çıxara bilər ki, bu da saç tökülməsi, dəri problemləri və əsəb gərginliyi ilə nəticələnə bilər.
Psixoloji təsirlər
Mütəxəssislər bildirir ki, sevilən qidalardan kəskin imtina stressi artıra, əsəbilik və hətta sonradan nəzarətsiz yemə (overeat) hallarına səbəb ola bilər.
Mütəxəssislərin tövsiyəsi
Dietoloqlar çörəkdən tam imtina etmək əvəzinə, onun növünə və miqdarına diqqət etməyi məsləhət görür. Ağ çörək əvəzinə tam buğda, kəpəkli və ya çovdar çörəyi seçmək daha sağlam hesab olunur.
Nəticə olaraq, çörək düşmən deyil. Əsas məsələ düzgün seçim və ölçünü qorumaqdır. Orqanizmin balanslı qidalanmaya ehtiyacı var və bu balansda çörəyin də öz yeri mövcuddur.
