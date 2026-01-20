Prezident İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarəti barədə sosial şəbəkə hesablarında videoçarx paylaşıb

Prezident İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarəti barədə sosial şəbəkə hesablarında videoçarx paylaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda "20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü" sözləri yer alıb.