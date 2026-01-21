https://news.day.az/azerinews/1810909.html Milli Məclisdə hərbi səfərbərlik müzakirə ediləcək Milli Məclisdə hərbi səfərbərliklə bağlı müzakirələr aparılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Milli Məclisdə hərbi səfərbərlik müzakirə ediləcək
Milli Məclisdə hərbi səfərbərliklə bağlı müzakirələr aparılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Belə ki, yaz sessiyasında komitədə hərbi səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə haqqında ictimai dinləmənin keçirilməsi planlaşdırılır.
