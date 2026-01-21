Milli Məclisdə hərbi səfərbərlik müzakirə ediləcək

Milli Məclisdə hərbi səfərbərliklə bağlı müzakirələr aparılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.

Belə ki, yaz sessiyasında komitədə hərbi səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə haqqında ictimai dinləmənin keçirilməsi planlaşdırılır.